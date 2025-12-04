Insólito choque en Diputados por un intendente que quiso recuperar su banca
Santiago Passaglia, de San Nicolás, viajó a La Plata con la idea de reasumir como legislador, pero el presidente de la Cámara no lo dejó y amenazó con hacerlo sacar por la policía.
En medio de la sesión por el proyecto de Ley de Financiamiento en la Cámara de Diputados bonaerense se dio una situación insólita y tensa. El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia (Hechos), se presentó en la Legislatura con la intención de reasumir en su banca (que había dejado para hacerse cargo de la comuna), pero la diputada María Belén Malaisi, que lo reemplazó, se sentó en ella, y lo dejó esperando la posibilidad de recuperar el escaño.
Passaglia reclamó el derecho de reasumir como diputado, cosa que había anunciado horas antes a través de una nota, pero el presidente de la Cámara, el massista Alexis Guerrera, no lo autorizó.
El jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), el camporista Facundo Tignanelli, pidió que se verificar el pedido de Passaglia, pero Guerrera argumentó que para la Cámara aún es intendente, porque a pesar de haber presentado una nota pidiendo reasumir, no tiene licencia como intendente (debe aprobarla el Concejo Deliberante nicoleño).
Se vivió un momento tenso cuando el alcalde reclamó de viva voz y Guerrera le advirtió que, si causaba desorden, lo haría retirar con la fuerza pública.
“Le voy a pedir que no violente esta situación. Retírese del recinto. Usted no es diputado en este momento”, enfatizó Guerrera.
Luego, el presidente de la Cámara explicó que la Ley Orgánica de las Municipalidades, en su artículo 7, establece que “las funciones de intendente y concejal son incompatibles con las de gobernador, vicegobernador, ministros y miembros de los poderes legislativo o judicial nacionales o provinciales”. Es decir, que Passaglia no puede ser intendente y diputado a la vez.