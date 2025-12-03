3 de diciembre de 2025
Endeudamiento: intentarán aprobarlo de madrugada
El gobierno y la oposición buscan debatir en el recinto el proyecto oficial a partir de la 1.30. Poco antes de la medianoche no estaba certificado el acuerdo. Negociación de última hora en torno a fondos para municipios.
Minutos antes de la medianoche, los diputados bonaerenses ingresaron al recinto para, en principio, confirmar la realización de la doble sesión en la Legislatura para tratar el proyecto de Ley de Financiamento enviado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero no ahora, sino dentro de una hora y media, ya entrado el día jueves.
En efecto, los legisladores acordaron un cuarto intermedio hasta la 1.30, para terminar de darle forma a un texto de consenso que permita sancionar la ley.
Los minutos previos a la reunión de labor parlamentaria que había sido convocada para las 22.30 y luego para las 22.40, y que se realizó hace pocos minutos, se caracterizaron por versiones encontradas.
Una decía que se había logrado cerrar el acuerdo en torno al fondo para municipios y que había consenso para los cargos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y, por lo tanto, la ley se aprobaría.
La otra, que entrando en la última media hora del día no había texto que tratar y que, por lo tanto, la única opción era convocar a un cuarto intermedio.
El problema, según apuntan desde la UCR, es que la propuesta del gobierno de Kicillof en cuanto al fondo para los intendentes “no se condice, ni en el monto ni en las formas, con lo acordado”.
De esta manera, la frenética rosca por el proyecto para que Kicillof tenga la potestad de tomar deuda por 3685 millones de dólares sigue su curso. Ahora, con noventa minutos de margen para limar esa aspereza y lograr que los legisladores den el sí.
Las dos cámaras se disponen a tratar el proyecto de Kicillof. En Diputados se pasó a un cuarto intermedio hasta la 1.30, y en el Senado, hasta las 2. La idea es arribar a un consenso que permita sancionar la ley durante la madrugada.