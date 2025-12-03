Apps
Miércoles, 3 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
3 de diciembre de 2025
LEGISLATURA

A horas del debate, sindicatos kicillofistas "bancan" el Endeudamiento

Dirigentes y militantes de gremios afines al Gobierno provincial se manifiestan en la puerta de las cámaras para presionar por la aprobación de la toma de deuda solicitada por el Ejecutivo. Presentaron un petitorio y realizaron una Asamblea en La Plata.

A horas del debate, sindicatos kicillofistas
Compartir

La doble sesión que llevará adelante hoy la Legislatura provincial para tratar el proyecto de Endeudamiento enviado por el gobierno de Axel Kicillof toma ribetes casi dramáticos para el Ejecutivo.

El propio Gobernador, sus ministros, legisladores e intendentes han hecho llamamientos a la oposición para que preste sus votos y dar así una herramienta vital a la Provincia para hacer frente a compromisos futuros y refinanciar las deudas del pasado.

 
En la previa al debate que se espera en Diputados y Senadores, un centenar de representantes sindicales se manifiestan a las puertas del parlamento bonaerense para apoyar al oficialismo y presionar para la aprobación de la toma de deuda por un monto de hasta algo más de 3.000 millones de pesos.
 Tras realizar una asamblea en la puerta de la Legislatura, los dirigentes presentaron un documento “exigiendo a las y los legisladores que se voten las leyes que la Provincia necesita para hacer frente al brutal ajuste del gobierno Nacional”, señalaron.

A la cabeza de la manifestación se encuentran varios dirigentes gremiales, entre ellos el ex titular de ATE Provincia y titular de la CTA Buenos Aires, Oscar de Isasi y el secretario adjunto de esa Confederación, Raúl Calamante, además del secretario General de ATE-Provincia, Claudio Arévalo.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

SIGUE LA ROSCA

Legislatura: los ganadores y perdedores en el reparto de cargos en Diputados

El tándem Máximo Kirchner – Sergio Massa se quedó con el control de la Cámara y otra vez relegaron a Axel Kicillof. El PRO y los libertarios obtuvieron vicepresidencias en medio de tironeos por el endeudamiento.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Último round: Kicillof y una apuesta para terminar con el drama del endeudamiento

Legislatura: los ganadores y perdedores en el reparto de cargos en Diputados

"No hay lugar para librepensadores inorgánicos": Walter Correa echó a su asesor por presentar un amparo contra CFK

El parejismo gana terreno y la disputa interna con las Fuerzas del Cielo alimenta la tormenta 

Nación aumentó por decreto el salario mínimo hasta 2026: fuerte reacción de los gremios

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET