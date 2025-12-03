A horas del debate, sindicatos kicillofistas "bancan" el Endeudamiento

SIGUE LA ROSCA
🔴 #Ahora | Manifestantes se agrupan fuera de la legislatura para mostrar su apoyo al gobernador Axel Kicillof— Grupo La Tecla (@grupolatecla) December 3, 2025
📲 Más información: https://t.co/mszEo8b18t pic.twitter.com/76CxBZt2H4
Tras realizar una asamblea en la puerta de la Legislatura, los dirigentes presentaron un documento “exigiendo a las y los legisladores que se voten las leyes que la Provincia necesita para hacer frente al brutal ajuste del gobierno Nacional”, señalaron.
✓Estuvimos las tres centrales realizadas una conferencia de prensa en las puertas dela legislatura.— Raul Calamante (@RaulCalamante) December 3, 2025
✓Presentamos un documento exigiendo a las y los legisladores que se voten las leyes que la Provincia necesita para hacer frente al brutal ajuste del gobierno Nacional. pic.twitter.com/VPHn4rkkIo