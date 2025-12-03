Mecheros VIP: Cinco empresarios fueron apresados tras robar en un shopping de Miami

De forma reciente, cinco mendocinos que residen en Miami decidieron ir al Dolphin Mall con valijas vacías, luego las llenaron con prendas de valor. Tras este intento de robo, fueron apresados y la fiscalía asegura que el grupo actuó de forma coordinada aprovechando la multitud de compradores para así llevarse la mercancía por miles de dólares. Los ladrones fueron interceptados al momento en que pensaban abandonar el lugar.



Los implicados son oriundos de Mendoza y tienen residencia en ese país: son Diego Xiccato, un reconocido peluquero que enfrenta los cargos más graves como crimen organizado para defraudar, robo al por menor; Mauricio Aparo, empresario y dueño de negocios; Sebastián Luis Moyano, con antecedentes penales en Estados Unidos; Manuel Zuloaga Arenas; y Juan Pablo Rúa.



La primera audiencia transcurrió por zoom, contaron con la presencia de sus abogados de oficio y un traductor. En esta instancia, se pidió la posibilidad de una fianza accesible debido a la falta de peligrosidad de los sujetos.



Las autoridades estadounidenses advierten que estos delitos, aunque parezcan menores, conllevan penas severas, incluyendo deportación inmediata para extranjeros.