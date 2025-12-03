Un respiro navideño: la canasta de fin de año aumenta 27% y queda por debajo de la inflación

En un año marcado por la presión inflacionaria, las fiestas de fin de año traen una noticia alentadora para los consumidores argentinos. Sucede que la canasta navideña 2025 registró un aumento del 27% respecto a 2024, por debajo de la inflación acumulada del 31,3%, según un relevamiento de Focus Market. Además, la decoración festiva mostró moderación con un incremento del 12%, lo que podría permitir a las familias estirar el presupuesto para celebrar.



El informe, difundido por la consultora en el marco de su análisis de precios en supermercados y mayoristas, detalla que la canasta básica de 12 productos tradicionales que incluyen turrones, garrapiñadas, espumantes y panes dulces, pasó de $75.013 (2024) a $95.401 en 2025. Entre los ítems que más subieron figuran el turrón español de almendras (34% más caro) y la torta española de frutas secas (47%), impulsados por la volatilidad en insumos importados y la demanda estacional. Sin embargo, productos como el espumante Anna (18%) y las garrapiñadas de maní (7%) mantuvieron subas más contenidas, reflejando estrategias de fijación de precios por parte de las marcas para captar ventas en un contexto de poder adquisitivo debilitado.



En el rubro de la decoración, el salto fue aún más moderado: el conjunto de ocho productos, que abarca desde pesebres y guirnaldas hasta árboles artificiales, escaló de $377.504 a $423.955, un 12% interanual. Destacan las subas del 28% en el pesebre de 9 piezas y del 18% en las guirnaldas de luces, aunque el árbol de Navidad de 40 cm mostró una variación mínima del 10%. Sorpresivamente, el adorno navideño de 5 cm registró una baja del 29%, posiblemente por competencia en importaciones chinas y descuentos agresivos.

El relevamiento también revela el perfil del consumidor navideño en tiempos de austeridad: el 74% de los argentinos prioriza promociones y descuentos para armar su mesa dulce, mientras que seis de cada diez planean financiar las compras con tarjeta de crédito, extendiendo el pago en cuotas para mitigar el impacto inmediato.



Expertos consultados coinciden en que este freno en los aumentos responde a la mayor competencia entre supermercados y la intervención de programas de descuentos gubernamentales, aunque advierten que la inflación general podría erosionar estos beneficios si no se estabiliza el dólar. Para los hogares de clase media, que representan el grueso de las compras festivas, esta dinámica ofrece un respiro, pero no un lujo: el gasto promedio en canasta y decoración ronda los $519.000, un 18% más que en 2024, pero aún accesible con planificación.



Con la Nochebuena a la vuelta de la esquina, el mensaje es claro: las fiestas se adaptan a la realidad económica.