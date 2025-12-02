Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de diciembre de 2025 A CONTRARRELOJ

Supermiércoles: la estrategia de Kicillof para terminar con la novela del endeudamiento

El oficialismo teje acuerdos de última hora para alcanzar los votos necesarios para aprobar la ley mañana y a otra cosa. El número mágico es 62, pero puede bajar con un poco de ayuda opositora.

