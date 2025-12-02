2 de diciembre de 2025
TENSIÓN
Advertencia de Pareja al PRO: “Si votan el endeudamiento, será un baldazo de agua fría”
El diputado nacional electo y titular de La Libertad Avanza en la provincia dijo que sería “una situación bastante injustificada” y que espera que los amarillos actúen “con criterio y con responsabilidad”.
El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) y presidente de ese partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, dijo esta tarde que sería “un baldazo de agua fría” que legisladores del PRO votaran a favor del pedido de endeudamiento presentado por el gobernador Axel Kicillof.
“Con la gente del PRO tenemos miradas afines. Esperamos poder seguir teniéndolas. Que se especule con que mañana van a votar el endeudamiento del Gobernador para nosotros es un baldazo de agua fría”, dijo Pareja, durante un diálogo con la prensa luego de la jura de los nuevos diputados provinciales en la Legislatura bonaerense.
“En el mano a mano y en la gestualidad de los espacios políticos, sabemos que estamos de acuerdo en hacia dónde tenemos que ir” con el partido amarillo, explicó Pareja. “Con lo cual sería una situación bastante injustificada tener que acompañar esto. Así que yo confío en que la gente del PRO, con criterio y con responsabilidad, no va a acompañar esta locura.”
Kicillof envío a la Legislatura un paquete de tres proyectos de ley con vistas a 2026. Dos de ellos fueron aprobados (no sin mucho esfuerzo y rosca): el de Presupuesto y el de Ley Fiscal Impositiva. El tercero es el de una Ley de Financiamiento que implica autorizar al Ejecutivo a tomar deuda por 3685 millones de dólares. Ese proyecto está en veremos y mañana se tratará en el recinto.
La posibilidad de que al menos una parte de los legisladores del PRO terminen apoyando la iniciativa del Gobernador eriza los pelos del libertario. “Una provincia tan rica, [si estuviera] bien administrada, no tendría que estar atravesando momentos de estas características como para endeudarse de la manera que pretende endeudarse”, dijo.
“El Gobernador va a contramano del momento. Está atrasado en el tiempo y vuelve a aplicar métodos de trabajo que vuelven a endeudar a la Provincia y no para solucionar problemas de fondo, porque lo que vamos a ver es un agujero negro, una deuda que se va a tomar de manera injustificada aprovechándose de mayorías muy relativas, porque van a intentar votar esto antes del 10 de diciembre. Es aprovecharse, entre gallos y medianoche, de una situación circunstancial”, apuntó Pareja. “No han entendido lo que votó el bonaerense en septiembre y en octubre. Quieren aprovecharse de la herramientas que les dan la política y la democracia. Y así nos va.”
Cortocircuitos internos
La tensión no es sólo entre libertarios y amarillos. Al interior de la propia agrupación violeta fundada por Javier Milei también hay roces y resquemores. Hoy Pareja desestimó los desacuerdos con las “Fuerzas del Cielo” referenciadas en Santiago Caputo y representadas en la Legislatura por Agustín Romo, presidente del bloque libertario; pero también mantuvo un entredicho con el bahiense Oscar Liberman, uno de los candidatos de LLA a los que mejor les fue en las elecciones provinciales de septiembre, en el estacionamiento del palacio legislativo.
Se esperaba que Liberman fuera premiado con la presidencia de la bancada libertaria en la Cámara baja, pero al final parece que se quedaría sin nada (es decir, sin nada más que su banca). Ocurre que ya hubo algún cortocircuito con Pareja y éste le habría bajado el pulgar. Esto no se limitaría a una diferencia personal sino a la idea del presidente del partido de terminar con los cuestionamientos internos y ubicar a parejistas “puros” en los lugares de poder.