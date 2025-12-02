Advertencia de Pareja al PRO: “Si votan el endeudamiento, será un baldazo de agua fría”

SESIÓN PREPARATORIA

Sin votos en contra, Dichiara vuelve a la presidencia de Diputados Luego de la entrega de diplomas, realizaron el acto de asunción de los nuevos legisladores que integrarán la Cámara Baja. Alejandro Dichiara será nuevamente el presidente de la Cámara y cada bloque tendrá una vicepresidencia.