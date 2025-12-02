Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de diciembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

La conexión de Eduardo Spinosa con el escándalo AFA-Banfield sacude la concesión del Minella

Eduardo Spinosa, ex presidente del Club Banfield e implicado en la investigación federal por presunto lavado y evasión que sacude al fútbol argentino, fue la figura clave en la única oferta para la millonaria licitación del estadio José María Minella y el Parque de los Deportes de General Pueyrredon. El vínculo entre la trama judicial y la adjudicación marplatense pone en alerta al Concejo Deliberante y ensombrece el traspaso del histórico predio, cuyo proyecto está valuado en US$ 40 millones.

