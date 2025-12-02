2 de diciembre de 2025
BULLRICH AFUERA
Es oficial: Alejandra Monteoliva es la nueva ministra de Seguridad
Con los decretos 850/2025 y 851/2025, publicados este martes, aceptaron las dimisiones de los exfuncionarios, quienes pasarán a ocupar bancas en el Congreso el 10 de diciembre.
El relevo en la conducción del Ministerio de Seguridad se oficializó este martes con la aceptación de la renuncia de Patricia Bullrich y la designación de Alejandra Susana Monteoliva, como nueva ministra. Monteoliva, magíster y hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional, asumió la titularidad de la cartera tras la salida de Bullrich.
Bullrich dejó su cargo con efectividad a partir del 1° de diciembre de 2025. Los cambios se oficializaron mediante la publicación de decretos en el Boletín Oficial.
El Decreto 851/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, agradece a la ex funcionaria por los servicios prestados.
Mediante una carta dirigida a Milei, Bullrich hizo pública su dimisión, expresando: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”.
Bullrich, quien ya había ocupado el cargo de ministra en gobiernos anteriores, asumirá una banca en el Senado por La Libertad Avanza (LLA) el próximo 10 de diciembre. La senadora electa será la próxima jefa de la bancada de LLA en la Cámara Alta.
La continuidad de la “Doctrina Bullrich”
La designación de Monteoliva representa la continuidad de la línea política impulsada durante la gestión de Bullrich. El comunicado oficial emitido por el Gobierno subrayó que esta designación, junto a los otros relevos, implica una “continuidad del rumbo”.
La Oficina del Presidente calificó a la nueva titular de la cartera como una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich”. Dicha doctrina establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales.
Bullrich felicitó a su sucesora y destacó su profesionalismo: “Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”.
La flamante ministra reconoció a la exfuncionaria, señalando que su forma de trabajar estableció un estándar y un rumbo. Bullrich valoró que Monteoliva es capaz de profundizar el camino iniciado en materia de seguridad.