Volver | La Tecla Nacionales 2 de diciembre de 2025 BULLRICH AFUERA

Es oficial: Alejandra Monteoliva es la nueva ministra de Seguridad

Con los decretos 850/2025 y 851/2025, publicados este martes, aceptaron las dimisiones de los exfuncionarios, quienes pasarán a ocupar bancas en el Congreso el 10 de diciembre.

