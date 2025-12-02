Gray lanzó su espacio interno con vistas al 2027 y camina el territorio bonaerense

🌧️ MILLONES DE HECTÁREAS BAJO EL AGUA



Me preocupa profundamente la situación en la cuenca del río Salado: más de 6 millones de hectáreas están inundadas o anegadas, afectando a miles de productores.

En medio de una crisis interna sin resolver en el peronismo,cristalizó su orientación con el armado de un espacio propio al que denominó. El intendente de Esteban Echeverría ya mira hacia el 2027 y busca construir una alternativa a La Libertad Avanza con diferentes sectores políticos, gremiales y sociales.Según pudo conocer, la fuerza se encuentra compuesta por gran parte de quiénes formaron la lista, que llevó como candidato al jefe comunal del sur del Conurbano luego de que rompiera con Fuerza Patria., contaron desde el flamante armado.Asimismo, indicaron que. En esa línea, señalaron que buscan que la construcción sea “plural, abierta, con dirigentes de otros partidos que tengamos coincidencias más allá venir de experiencias distintas”.En cuanto a la disputa por el, no renunciaron a dar la pelea y afirmaron que la Corriente Federal “es una manera de participar”. El justicialismo, conducido por, tiene en carpeta llevar a cabo la renovación de autoridades y se espera que se concrete en febrero de 2026.En la presentación del espacio, Gray expresó que “me preocupa profundamente lapor parte del gobierno nacional y la necesidad de limpieza y saneamiento de los márgenes y lechos del río Salado. Esto genera una situación que hoy ya no es una simple alerta: es un daño concreto tremendo sobre millones de hectáreas productivas. Toda la región ya se ha convertido en un escenario de riesgo evitable. Hay que entender que la obra pública no es un gasto, es una necesidad que apalanca a la producción y el trabajo”.Además, señaló la necesidad de motorizar rápidamente el Plan Maestro del Salado, como así también destinar partidas presupuestarias acordes a las necesidades que atraviesan los productores de las zonas afectadas. En tanto, dieron a conocer quede la región afectada por el avance del agua.En las elecciones nacionales del 26 de octubre Gray presentó su propia lista y generó un gran dolor de cabeza a. La performance del alcalde no descolló, pero alcanzó para amargarle la elección al oficialismo de la provincia de Buenos Aires.El precio que pagaron por la ausencia de Gray fue caro ya que la cosecha de votos del mandamás de Esteban Echeverría con la boleta de Unión Federal fue de 79.215 y la derrota de Fuerza Patria fue por 29.354 sufragios ante, que llevaba en la en la BUP a alguien que no fue candidato por estar vinculado con el narcotráfico., sostuvo una voz kicillofista.El Intendente mantiene una disputa territorial con, el camporista exsecretario de Derechos Humanos ingresó en séptimo de la lista y desde el 10 de diciembre asumirá su banca. “Quedó demostrado que en nuestro distrito la identidad popular y peronista sigue viva y organizada, esto hizo posible que podamos ganarle al aparato municipal de Fernando Gray”, lanzó luego de los comicios el legislador electo.Gray formó parte de la coalición para los comicios del 7 de septiembre, pero luego. Por ese motivo, decidió encarar la campaña electoral como candidato a diputado nacional y empezar a caminar por toda la Provincia. En esa oportunidad, contó con el apoyo del jefe comunal de Escobar,, que le acercó a su presidenta del Concejo Deliberante,, como segunda postulante.