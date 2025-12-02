2 de diciembre de 2025
ESTE MARTES
Kicillof le toma juramento a Terigi y asumirá en reemplazo de Sileoni
El Gobernador bonaerense encabezará un acto en San Vicente en el que pondrá en funciones a la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación. Además, le hará un reconocimiento al funcionario que renunció a su cargo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le tomará juramente este martes a Flavia Terigi y así asumirá como titular de la Dirección General de Cultura y Educación en remplazo de Alberto Sileoni.
La ceremonia se llevará a cabo en San Vicente desde las 17 y el mandatario provincial estará acompañado por el intendente, Nicolás Mantegazza. Allí, además, van a inauguran el nuevo edificio para la Escuela Primaria N° 26 “Malvinas Argentinas” en el barrio 17 de Octubre de Alejandro Korn. Es el edificio educativo N° 293 inaugurado en la gestión. En ese marco, se reconocerá la labor al ministro saliente, Alberto Sileoni.
Kicillof días atrás aceptó este la la renuncia del Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y designó en su reemplazo a Flavia Terigi.
El recambio en la conducción de la cartera educativa se formalizó a través del Decreto 2891/2025, publicado en el Boletín Oficial del distrito y rige desde hoy luego de que la Cámara de Senadores otorgara la semana pasada el acuerdo correspondiente para el nombramiento de la nueva funcionaria.
La resolución destaca que Terigi reúne las condiciones y aptitudes requeridas para asumir el cargo. La pedagoga cuenta con una extensa trayectoria académica: es profesora para la enseñanza primaria, pedagoga por la UBA, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley 26.206.
El reemplazo había sido anunciado la semana pasada, cuando el Senado aprobó el pliego de Terigi. Tras comunicar su salida, Sileoni agradeció al gobernador “la oportunidad y el honor” de encabezar el sistema educativo bonaerense y destacó los avances en materia curricular, territorial e infraestructural logrados durante su gestión. Afirmó además que seguirá acompañando a Kicillof “desde otros espacios”.
Ambos decretos llevan las firmas del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y del gobernador Axel Kicillof.