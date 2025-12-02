Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de diciembre de 2025 ESTE MARTES

Kicillof le toma juramento a Terigi y asumirá en reemplazo de Sileoni

El Gobernador bonaerense encabezará un acto en San Vicente en el que pondrá en funciones a la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación. Además, le hará un reconocimiento al funcionario que renunció a su cargo.

Compartir