¿Bajan los precios?: desde enero los celulares importados no pagarán aranceles

El Ejecutivo ratificó la medida de mayo pasado que tendrá una implementación gradual. Desde el 15 de enero de 2026 se eliminan impuestos de importación para teléfonos lo que haría descender los precios del mercado en un 40%. El impacto real

