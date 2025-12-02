2 de diciembre de 2025
UNA BUENA
¿Bajan los precios?: desde enero los celulares importados no pagarán aranceles
El Ejecutivo ratificó la medida de mayo pasado que tendrá una implementación gradual. Desde el 15 de enero de 2026 se eliminan impuestos de importación para teléfonos lo que haría descender los precios del mercado en un 40%. El impacto real
El Gobierno nacional confirmó la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares a partir del 15 de enero de 2026. Esta medida, impulsada por el Decreto 333/2025 y anunciada inicialmente en mayo de este año, busca equiparar los precios locales con los de países vecinos, fomentando la competencia y accesibilidad a la tecnología.
La desgravación arancelaria forma parte de un cronograma gradual: en mayo de 2025, el Derecho de Importación Extrazona (DIE) se redujo del 16% al 8%, y ahora culminará con su eliminación completa. Paralelamente, los impuestos internos sobre celulares importados bajarán del 19% al 9,5%, mientras que los producidos en Tierra del Fuego quedarán exentos de este tributo.
"Esta iniciativa no solo alivia el bolsillo de los argentinos, sino que combate el contrabando y el robo de dispositivos, problemas endémicos derivados de los altos precios", señaló el vocero presidencial Manuel Adorni al anunciar la fase inicial.Impacto esperado en los precios de mercado: rebajas de hasta 40%.
El efecto más inmediato y visible de esta política será una caída significativa en los precios de los celulares en el mercado argentino. Según estimaciones del sector privado, como las del director comercial de la importadora Jidoka, Gabriel Salomón, los valores podrían reducirse entre el 30% y el 40% a lo largo de 2026.
Esta proyección se basa en el ahorro directo del 8% restante en aranceles, sumado a la menor carga impositiva interna, que impacta directamente en el costo final para el consumidor.Por ejemplo, un smartphone de gama alta que hoy ronda los 2.500 dólares en Argentina –casi el doble que en Brasil (1.250 dólares) o Estados Unidos (1.000 dólares)– podría volverse mucho más accesible. "La diferencia de precios ha sido un tema recurrente; ahora, con esta apertura, el mercado se alineará con la región, beneficiando a millones de usuarios que dependen de estos dispositivos para trabajo, educación y conectividad", explicó Salomón.
Se estima que las importaciones de celulares se dupliquen en 2026 respecto a 2025, impulsadas por la eliminación de barreras y el crecimiento del comercio con proveedores clave como China, donde las compras de electrónicos ya subieron un 152% en el primer bimestre de este año.
Importadores recomiendan a las empresas mantener stock en zonas francas hasta enero para maximizar el ahorro, lo que generará un "efecto rebote" en el abastecimiento.Sin embargo, no todo es unánime: algunos analistas advierten que la apertura podría presionar a la industria local de Tierra del Fuego, aunque la exención de impuestos internos busca equilibrar la cancha.
En el largo plazo, se espera un mercado más competitivo, con mayor oferta de modelos y reducción de la brecha digital en el país.
Con esta política, Argentina da un paso firme hacia la integración regional en tecnología, alineándose con el objetivo de bajar costos y potenciar el consumo. Los consumidores, por su parte, ya anticipan: "Es hora de que un celular no sea un lujo", comentan en redes sociales ante la noticia..