2 de diciembre de 2025
SECTOR EN CRISIS
Sin Mantecol en Navidad: Georgalos lanza un plan de suspensiones y crece la tensión
La empresa, que este año intentó un plan de flexibilización laboral, anunció que 300 operarios de la planta de San Fernando serán suspendidos en tandas de 80, por la caída del consumo y la apertura de las importaciones.
Desde esta semana, la empresa Georgalos inició un plan de suspensiones masivas, que incluirán a sus 300 operarios de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Victoria. En medio de una importante crisis económica, que incluye caída en las ventas y la apertura de las importaciones, se comenzó con este nuevo ajuste, que cuenta con el aval del sindicato de la alimentación, pero es cuestionado por la Comisión Interna de la firma.
Este año, el productor del tradicional postre Mantecol inició un proceso de flexibilización, según denuncian los trabajadores, que fue resistido por un paro, lo que generó el despido de cinco activistas sindicales, que siguen luchando en la justicia para su reinstalación.
En medio de esto, el plan de suspensiones genera más incertidumbre, y los delegados rechazan los argumentos patronal es para dar tal paso. Es que la firma apunta contar la importación de productos alimenticios de Brasil como uno de los principales problemas a la hora de hablar de ventas y su desplome.
Pero los empleados niegan la crisis, y afirman que el artilugio presentado ante el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) “es falso”, ya que este mismo año Georgalos anunció inversiones millonarias, y sus números no están “en rojo” como aseguran. El caso es uno de los ejemplos de la crisis industrial que vive el país, que generó la destrucción de más de 55 mil puestos laborales, según demuestra un reciente informe que toma datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Las suspensiones en Georgalos, informaron desde la Junta Interna de la empresa, se acordaron con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA), pero rechazado por los propios operarios. “La empresa alega baja en las ventas pero al mismo tiempo está invirtiendo en su planta de Córdoba 25 millones de dólares”, dijeron los delegados, que recordaron que las suspensiones alcanzan a todos sus trabajadores en tandas de 15 días, con una reducción salarial cercana al 25 por ciento durante ese período. Serán 80 empleados por tanda.
Según le confirmó a Política del Sur el delegado Maximiliano Montero, el acuerdo firmado con el STIA “fue rechazado en asamblea por los empleados”, y se hizo bajo un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo, el 223 bis, que permite bajo circunstancias de “fuerza mayor” aplicar las suspensiones.
El acta de suspensiones, dijeron los delegados, fue firmada “sólo por directivos del STIA” y fue rechazada por la Comisión Interna y los trabajadores en asamblea, pero ya rige, incuso antes de ser homologada por el Ministerio de Trabajo. “Esta situación que plantea Georgalos, que plantea como crisis, para nosotros es falsa, porque vine teniendo mucha rentabilidad”, dijo Montero, que usó como ejemplo la inversión que se anunció en varias de sus plantas, lo mismo que la publicidad que pone en eventos de primer nivel.