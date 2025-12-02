Apps
Martes, 2 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
2 de diciembre de 2025
SIGUEN LOS OPERATIVOS

Escándalo en el fútbol argentino: 19 Allanamientos, cuentas congeladas y una financiera ligada al Chiqui Tapia

La Justicia realizó operativos y congeló cuentas de Sur Finanzas por presunto lavado y evasión. Además, se secuestraron documentos y celulares de su dueño, Ariel Vallejo, en una causa que involucra préstamos millonarios

Escándalo en el fútbol argentino: 19 Allanamientos, cuentas congeladas y una financiera ligada al Chiqui Tapia
Compartir

De forma reciente, un operativo judicial tuvo lugar en el universo del futbol argentino cuando se llevaron a cabo diecinueve allanamientos que dejaron al descubierto un presunto entramado de lavado de dinero y evasión fiscal centrado en Sur Finanzas PSP S.A., una financiera conocida por sus préstamos a clubes de primera división y su cercanía al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

La causa unificó denuncias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por evasión del impuesto al cheque, que asciende a 3.300 millones de pesos. Según la investigación, la empresa habría circulado 818.000 millones de pesos a través de operaciones ficticias con personas sin capacidad económica o inexistentes, simulando transferencias para eludir controles impositivos.

El objetivo central de la investigación apunta a desentramar qué pasó con un préstamo de dos millones de euros que la empresa Auriga (vinculada a Sur Finanzas) le otorgó al club Banfield y que nunca fue devuelto. Asimismo, se renegoció con el pase de un jugador.

Las transferencias sospechosas no se limitan a Banfield: el listado secuestrado incluye pagos por 660 millones de pesos a San Lorenzo, 200 millones a Argentinos Juniors y 100.005.990 pesos a Racing Club. Además, se investigan flujos incompletos hacia clubes del Ascenso y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, compuesto por Banfield, Banfileños SA y sus directivos.

Sur Finanzas, fundada por Vallejo, ha sido un actor clave en el ecosistema futbolero. La empresa patrocinó a equipos como Racing, Platense, Banfield y Barracas Central; prestó 2.000 millones de pesos a San Lorenzo; y auspició la Copa de la Liga desde 2023.

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

TENSIONES

Endeudamiento: los acuerdos no llegan y crece la incertidumbre en la Provincia

El proyecto que envió Kicillof será tratado, en principio, este miércoles en ambas Cámaras, pero hasta el momento no aparecen los consensos. Las demandas y exigencias de cada sector complican el diálogo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Aparecen cada vez más cargos para el Bapro en la búsqueda de lograr el Endeudamiento

El endeudamiento quedó en pausa y la interna peronista expone a Kicillof en plena pulseada

Kicillof: "No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia"

Tras el mensaje de Kicillof, reclaman que los legisladores estén “a la altura”

Oficializan la salida de Alberto Sileoni de Educación y la designación de Flavia Terigi en su reemplazo

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET