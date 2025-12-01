Apps
Citaron a indagatoria a D’Onofrio por la VTV

El exministro, acusado de cobrar coimas por adjudicar licitaciones, deberá declarar ante el fiscal Garganta.

El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio fue citado a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por presuntos pedidos de coimas a cambio de la adjudicación de licitaciones por el servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El fiscal que lleva adelante la investigación, Álvaro Garganta, busca indagar al exfuncionario por un presunto esquema ilegal que involucra a siete empresas que obtuvieron diversas licitaciones.

Al exministro se lo acusa de los delitos de cohecho (es decir, cobro de coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública.

D’Onofrio ya fue procesado en otra causa y sufrió el embargo de sus bienes por 350 millones de pesos, medida que fue decidida por el juez federal Adrián González Charvay, del distrito judicial Campana. Esa pesquisa tiene que ver con presuntas maniobras fraudulentas con fotomultas y con fondos de la VTV.
 

