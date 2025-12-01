Volver | La Tecla Nacionales 1 de diciembre de 2025 SEGÚN IARAF

Recaudación: fuerte caída real en noviembre y retroceso en todas las provincias

Los recursos nacionales enviados a provincias y CABA mostraron en noviembre un descenso real del 5,4%. Todas las jurisdicciones registraron bajas y la coparticipación también retrocedió. El informe advierte cambios en la dinámica anual.

