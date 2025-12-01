1 de diciembre de 2025
SEGÚN IARAF
Recaudación: fuerte caída real en noviembre y retroceso en todas las provincias
Los recursos nacionales enviados a provincias y CABA mostraron en noviembre un descenso real del 5,4%. Todas las jurisdicciones registraron bajas y la coparticipación también retrocedió. El informe advierte cambios en la dinámica anual.
La recaudación nacional que se distribuye automáticamente entre provincias y CABA mostró en noviembre un retroceso significativo. El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalla que el Gobierno nacional envió $5.257.000 millones, frente a $4.236.000 millones del año anterior. Aunque el crecimiento nominal fue del 24%, al descontar la inflación estimada del 2,3% mensual, el resultado es una baja real del 5,4%.
La merma también se sintió en la coparticipación neta, que excluye leyes especiales y compensaciones. Allí, la baja real fue aún mayor: 5,5%. Según el análisis, este desempeño se explica principalmente por la caída de los dos tributos que más peso tienen en la coparticipación: Ganancias, con un descenso real del 3,3%, y IVA, con una baja del 3,5%. En conjunto, ambas recaudaciones retrocedieron 3,4% en términos reales, mientras que los impuestos internos tuvieron una contracción del 12,8%, profundizando el impacto final.
La recaudación de IVA incluida en las transferencias tiene un rezago de dos días en su liquidación, por lo que su desempeño mensual no siempre coincide con el calendario tributario. Aun así, la baja registrada influye directamente en la disponibilidad de fondos para las provincias.
El informe muestra que todas las jurisdicciones tuvieron caídas reales interanuales. La amplitud fue de 3,8 puntos porcentuales: Santa Cruz sufrió la mayor baja (-6,6%) y Salta la menor (-2,8%). La contracción alcanzó a todo el mapa provincial, sin excepciones.
En el acumulado a noviembre de 2025, las transferencias automáticas sumaron $54.538.000 millones, un aumento nominal del 44% respecto de 2024, pero con una mejora real de apenas 1,5%. Dentro de ese total, las transferencias por coparticipación alcanzaron $49.626.000 millones, con un crecimiento nominal del 42%, pero una variación real “nula” según el informe, considerando la inflación acumulada.
El estudio también revisa la dinámica mensual del año. Hasta abril de 2025, Ganancias, IVA y la coparticipación mostraban incrementos reales constantes. Pero en mayo se produjo un quiebre abrupto: la recaudación de Ganancias pasó de crecer 37,3% real interanual a caer 1,8%, por el efecto base del salto cambiario de diciembre de 2023, que había inflado los valores de aquel período.
Esa caída alteró de manera directa el flujo de recursos para las provincias. La coparticipación acumulada crecía 11,8% real hasta abril, pero tras el derrumbe de Ganancias, pasó a mostrar una baja de 1,8%. En los meses siguientes hubo una recuperación parcial, lo que permitió un leve aumento hasta octubre. Sin embargo, el dato de noviembre volvió a frenar la mejora y dejó el acumulado en un nivel similar al del año pasado: idéntico en términos reales respecto de 2024 para los primeros once meses.
El informe agrega una mirada histórica: con la inflación estimada, las transferencias automáticas reales del período enero–noviembre 2025 quedarían en el sexto puesto de los últimos diez años, un 9,3% por debajo del mismo período de 2023. La coparticipación real acumulada en noviembre también se ubicaría en el sexto lugar de la última década.
La recaudación, marcada por las bajas en Ganancias, IVA e impuestos internos, no solo condiciona las finanzas provinciales sino que redefine la estructura del financiamiento subnacional. El IARAF proyecta que, sin cambios en la dinámica tributaria, la presión sobre los presupuestos locales podría intensificarse hacia el cierre del año.