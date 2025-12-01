Aumentan las tarifas de colectivos, subtes y peajes en CABA y Buenos Aires

A partir de hoy, los usuarios de transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires enfrentan nuevos incrementos en las tarifas de colectivos, subtes y peajes, como parte de un esquema destinado a recomponer el atraso tarifario y equilibrar los costos operativos.



En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se aplicarán tres tarifas diferenciadas para los colectivos, mientras que los peajes viales registran ajustes en horarios pico y no pico.



En CABA, el boleto mínimo de colectivos subirá un 4,3% (compuesto por un 2% fijo más un 2,3% por inflación), lo que llevará el valor base a $593,52. Las tarifas escalonadas serán de $659,50 para distancias de hasta 6 km, $710,31 hasta 12 km y $761,15 para trayectos superiores a 12 km. Este aumento también impacta en el subte que ahora costará $1.206 por viaje, cubriendo un 76% de los costos operativos del servicio subterráneo.



En la Provincia de Buenos Aires, el incremento es más significativo, alcanzando el 14,8% para los colectivos urbanos, que incorpora un 10% de aumento extraordinario más el mecanismo mensual de inflación más 2 puntos porcentuales. El boleto mínimo se ubicará en $658,44, con escalas de $733,50 (hasta 6 km), $790,00 (hasta 12 km), $846,57 (hasta 27 km) y $902,73 (más de 27 km). Para tarjetas SUBE no nominalizadas, los valores oscilan entre $1.046,92 y $1.435,34, lo que limita el acceso a subsidios. Los colectivos interurbanos tendrán un mínimo de $866,28 (con SUBE nominalizada) o $1.377,39 (sin ella).



Respecto a los peajes, no se detalla un porcentaje específico, pero los nuevos valores para automóviles en hora pico serán de $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Illia. Fuera de hora pico, bajan a $3.466,55 y $1.444,25, respectivamente. Estas subas buscan equilibrar la operación vial en el AMBA, donde los colectivos cubren actualmente solo el 70% de sus costos.



Los beneficiarios de tarifas sociales verán incrementos menores, desde $296,30 hasta $406,23, dependiendo del tramo.