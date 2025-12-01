Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de diciembre de 2025 CÓNCLAVE VIOLETA

Lo que dejó el Congreso de LLA en Mar del Plata: Milei ordenó la tropa bonaerense

En una jornada que reunió a más de 700 dirigentes en el Hotel Provincial, la secretaria de la Presidencia bajó línea para el 2026, mientras que el diputado nacional electo ejerció la anfitrionía local y expuso en uno de los paneles. El intendente y senador provincial electo, finalmente, se hizo participó en el plenario bonaerense.

