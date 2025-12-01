1 de diciembre de 2025
CÓNCLAVE VIOLETA
Lo que dejó el Congreso de LLA en Mar del Plata: Milei ordenó la tropa bonaerense
En una jornada que reunió a más de 700 dirigentes en el Hotel Provincial, la secretaria de la Presidencia bajó línea para el 2026, mientras que el diputado nacional electo ejerció la anfitrionía local y expuso en uno de los paneles. El intendente y senador provincial electo, finalmente, se hizo participó en el plenario bonaerense.
Mar del Plata volvió a ser el escenario elegido por La Libertad Avanza para mostrar músculo político en territorio bonaerense. En el Gran Hotel Provincial, con la postal clásica de la Bristol de fondo, el espacio que conduce Karina Milei reunió a casi 800 dirigentes para revisar el año legislativo y empezar a ordenar la estrategia del 2026.
La foto más comentada de la mañana fue la llegada de la secretaria general de la Presidencia. Afuera del hotel, Karina desembarcó acompañada por Martín Menem y fue recibida por el diputado nacional electo Alejandro Carrancio, el anfitrión del encuentro y por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. El marplatense no sólo ofició de anfitrión: también participó como expositor en el panel sobre presupuesto. En en X el coordinador de Productos Turísticos del INPROTUR expresó: “Un presupuesto dice todo: a quién defendés y qué modelo elegís. Déficit o crecimiento. Privilegios o futuro”.
La presencia del intendente y senador provincial electo de LLA, Guillermo Montenegro, agregó un condimento extra a la cumbre. Aunque su participación no estaba confirmada, el jefe comunal ingresó al Provincial pasado el mediodía, aprovechó la pausa para el almuerzo y se quedó para escuchar las últimas mesas y el cierre encabezado por Karina.
Adentro, la actividad se desarrolló en paralelo a seis comisiones que trabajaron sobre técnica legislativa, Boleta Única de Papel, análisis presupuestario, regionalización, liderazgo y comunicación parlamentaria. También hubo bloques dedicados a Consejos Escolares y al reordenamiento administrativo de la Provincia. La consigna general: unificar criterios para que la agenda libertaria avance al mismo ritmo en el Congreso, la Legislatura bonaerense y los Concejos Deliberantes.
En su mensaje final, Karina Milei buscó combinar épica y planificación. Agradeció “a todos los que hicieron que La Libertad Avanza crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país” y llamó a sostener el impulso reformista. “Vamos a seguir poniendo fuerza para conseguir las reformas que necesita la Argentina”, afirmó ante un auditorio que colmó el salón principal.
La hermana del Presidente también dedicó un tramo a su vínculo personal con la ciudad. Recordó que su madre es marplatense y evocó el día en que ella y su hermano eligieron este mismo escenario para el primer sorteo de la dieta legislativa, un gesto que —relató— marcó el inicio de la campaña rumbo a la Casa Rosada. “Le dije a Javier: ‘Prepárate porque mañana arrancamos la campaña’. No me equivoqué”, rememoró.
Además de Karina, tomaron la palabra Martín Menem, quien repasó las dificultades del oficialismo en un Congreso adverso, y Sebastián Pareja, que pidió construir “una provincia sin déficit, segura y verdaderamente libre”. La conducción compartió una idea central: avanzar hacia 2026 con una estructura cohesionada y con una hoja de ruta común.
Tras casi siete horas de debates, el partido difundió un mensaje que sintetizó el espíritu del encuentro: “El mandato es claro: libertad, orden y cambio profundo”. Un cierre a tono con la apuesta libertaria de cara al año que viene.