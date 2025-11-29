El abogado mediático Roberto Castillo defenderá a la familia de Santiago López Monte

De forma reciente, una joven de 16 años apuñaló a su novio, Santiago Nahuel López Monte en Lanús. Luego huyó de la escena, estuvo prófuga unos días y fue capturada por la policía.

Los padres de la víctima y los amigos cercanos afirmaron que la adolescente era celosa y violenta.



Tras el crimen, el abogado penalista Roberto Castillo, y prometido de la vedette Cinthia Fernández, asumió la defensa de la familia López Monte. En ese momento, supo declarar: "Es inadmisible que una menor escape y que evidencia clave, como la motocicleta manchada de sangre de Santiago, quede expuesta sin resguardo inmediato. Exigimos una investigación exhaustiva para esclarecer si hubo encubrimiento o negligencia por parte de las autoridades".

La investigación avanza con testimonios que revelarían más sobre el presunto maltrato previo y la respuesta fallida de las fuerzas de seguridad.



Vale mencionar que el profesional tiene una amplia experiencia en casos de impacto mediático. Entre sus clientes, se puede mencionar a Fabián Cubero, Ángel De Brito y La Bomba Tucumana. Además es el representante legal de la mamá de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela.

