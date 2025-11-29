Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de noviembre de 2025 BAJO LA LUPA

Coimas en Andis: avanza la causa judicial que golpea al gobierno nacional

La investigación por supuesta corrupción alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad continuó con la indagatoria a dos exfuncionarios de Javier Milei. Miguel Ángel Calvete, en la mira.

