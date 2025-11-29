Volver | La Tecla Municipios 29 de noviembre de 2025 QUINTA SECCIÓN

San Cayetano: extienden nuevamente la licencia médica del intendente

La Municipalidad confirmó que Miguel Gargaglione continuará con su recuperación mientras lo reemplaza Alejo Christiansen. Además, indicaron que el alcalde radical evoluciona "de manera muy favorable".

