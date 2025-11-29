Apps
29 de noviembre de 2025
San Cayetano: extienden nuevamente la licencia médica del intendente

La Municipalidad confirmó que Miguel Gargaglione continuará con su recuperación mientras lo reemplaza Alejo Christiansen. Además, indicaron que el alcalde radical evoluciona "de manera muy favorable".

El intendente de San Cayetana, Miguel Gargaglione, continúa con su recuperación tras ser operado y el municipio confirmó que extendió su licencia médica. En su reemplazo sigue Alejo Christiansen.

"La Municipalidad de San Cayetano informa que el Sr. Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, continúa con su período de recuperación postoperatoria, evolucionando de manera muy favorable", expresaron desde la comuna.

Asimismo, añadieron: "Por tal motivo, y con el fin de asegurar una recuperación completa, se ha solicitado al Honorable Concejo Deliberante la ampliación de su licencia médica hasta el 30 de diciembre de 2025, inclusive".

"Mientras tanto, y conforme a lo establecido en la normativa vigente, el Sr. Alejo Christiansen continuará a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal". finalizaron.

