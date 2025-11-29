Volver | La Tecla Nacionales 29 de noviembre de 2025 RETOQUES

El gabinete de Milei se renueva: cuándo asumen los nuevos ministros

Alejandra Monteoliva jurará como nueva ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich. Asimismo, Carlos Presti lo hará al frente de la cartera de Defensa para suceder a Luis Petri.

