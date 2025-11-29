Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de noviembre de 2025 DESDE 1 AL 5 DE DICIEMBRE

La Provincia llevará a cabo la Semana de Respuesta al VIH

Desde el Ministerio de Salud bonaerense impulsan jornadas de testeos rápidos en todas las regiones sanitarias. Aseguran que cada año se suman en promedio cerca de 2.400 nuevos tratamientos.

