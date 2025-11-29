29 de noviembre de 2025
CRISIS ECONÓMICA
Recaudación: preocupa la caída generalizada de ingresos en todas las provincias
Un informe dio a conocer que en noviembre hubo una baja real en los recursos nacionales transferidos a las jurisdicciones, con retrocesos en coparticipación, IVA y ganancias. Los detalles de los números poco alentadores.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) informó una baja generalizada en la recaudación durante noviembre, marcada por retrocesos reales en los recursos nacionales transferidos a las provincias.
Según el organismo, estos fondos representan en promedio el 54,0% de los ingresos provinciales, de los cuales el 44,8% corresponde a Coparticipación.
El informe indicó que los Recursos de Origen Nacional tuvieron en noviembre una retracción interanual del 5,0% en términos reales, con una inflación del 1,9% en el mismo mes. A su vez, la Coparticipación Federal de Impuestos cayó 5,1% real interanual.
El CEPA detalló que la recaudación por IVA se redujo 3,1% interanual en términos reales, frente al descenso de 3,7% registrado en noviembre del año anterior. En paralelo, Ganancias mostró una baja real del 2,9%, contraste con el desempeño positivo de noviembre de 2024, cuando había crecido 7,4%.
El relevamiento también mostró un escenario homogéneo entre provincias: todas registraron caídas reales en las transferencias de Recursos de Origen Nacional. Santa Cruz (-7,7%) y Tierra del Fuego (-7,3%) fueron las más perjudicadas, mientras que Misiones (-2,6%) y Salta (-2,6%) mostraron los retrocesos menos pronunciados.
En cuanto a la Coparticipación (CFI), el CEPA precisó que todas las jurisdicciones sufrieron caídas reales de entre -2,7% y -6,6% durante noviembre.