Volver | La Tecla Nacionales 29 de noviembre de 2025 CRISIS ECONÓMICA

Recaudación: preocupa la caída generalizada de ingresos en todas las provincias

Un informe dio a conocer que en noviembre hubo una baja real en los recursos nacionales transferidos a las jurisdicciones, con retrocesos en coparticipación, IVA y ganancias. Los detalles de los números poco alentadores.

