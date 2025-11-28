28 de noviembre de 2025
PASE Y CRUCE
Una diputada del PRO se pasó a LLA y la llamaron a hacer memoria
La rosarina Verónica Razzini saltó a las filas violetas y le agradeció a Bullrich por abrirle “las puertas”. El también rosarino Chumpitaz le recordó que fue en la lista de Larreta y le recriminó: “no tenés palabra”. Pero también él quedó en offside.
La Libertad Avanza sigue sumando fichas en el Congreso y se acerca al objetivo de convertirse en la primera mayoría. Esta vez fue la rosarina Verónica Razzini quien decidió pasarse a las filas del oficialismo, desde el PRO, el partido por el que ocupa una banca de diputada nacional.
El pasaje de Razzini y sus palabras de agradecimiento para Patricia Bullrich (quien también saltó del PRO, partido que incluso presidía, a la agrupación violeta fundada por el presidente de la Nación, Javier Milei) suscitaron un cruce en redes cuando un ex compañero de bancada le llamó la atención por “olvidar” que no fue Bullrich, sino Horacio Rodríguez Larreta, quien le abrió las puertas a la política.
Razzini es una empresaria que fundó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), cuya cabeza más visible es la senadora provincial Florencia Arietto, y que comenzó a actuar en política luego de que la fachada de su empresa fuera baleada en medio de un conflicto sindical. Recaló en el PRO, pero ahora saltó a LLA, siguiendo el último paso de la trayectoria de las propias Bullrich y Arietto, ambas habituadas a viajar de partido en partido a lo largo de los años.
Hoy, la empresaria y diputada publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que le agradecía a la senadora y ex ministra de Seguridad Nacional por ser “la primera” en abrirle las puertas. Su colega Gabriel Chumpitaz, también rosarino y surgido del PRO, no se lo perdonó.
“Vine a la política con la convicción de devolverles fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina”, escribió Razzini. “El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina. Estoy profundamente agradecida con Patricia Bullrich, que fue la primera en abrirme las puertas, y con Romina Diez, por recibirme en su equipo de Santa Fe.”
A esto respondió agriamente Chumpitaz: “Razzini, no tenés palabra ni memoria. Bullrich no te trajo a la política. Nosotros te hicimos diputada nacional en la lista de Larreta y del gobernador por tu provincia. Hay que defender a los santafesinos y no entregarse en la primera de cambio. Roma no paga traidores”.
Al propio Chumpitaz varios usuarios de X le recordaron, sin embargo, que él mismo hizo campaña con carteles de fondo violeta que lo mostraban junto a Bullrich en una superposición fotográfica. En aquel momento la Justicia lo conminó a retirar los afiches e incluso la propia Bullrich le dio un ultimátum de 48 horas para que cumpliera con el fallo.