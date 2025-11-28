28 de noviembre de 2025
NUEVA OBRA
La Provincia hará otros 48 kilómetros de autovía en la costa atlántica
El gobierno llamó a una consulta pública para informar sobre el proyecto y debatirlo con vecinos. El tramo que se convertirá en autovía va de Mar de Ajó a Pinamar.
La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires llamó a una consulta pública para debatir el proyecto para convertir en autovía 48 km de la ruta 11, entre las ciudades de Pinamar y Mar de Ajó, en la costa atlántica.
Se trata de una obra que insumirá, según está previsto, 94 millones de dólares, y que extenderá el tramo ya modificado de esta ruta para convertirla en una vía de doble mano, y completará así el trayecto entre San Clemente y Mar del Plata.
La Provincia estima que la obra esté finalizada a mediados de 2027. El nuevo formato de ese tramo de la ruta 11 tendrá doble calzada, dividida por un cantero central de 16 metros, y banquinas pavimentadas. Además se instalarán las luces y señales correspondientes, se construirán refugios y dársenas y se harán obras hidráulicas para el escurrimiento del agua.
La obra estará financiada por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En los 48 kilómetros de este tramo de la ruta se encuentran las localidades de Nueva Atlantis, Punta Médanos y Costa Esmeralda.
La consulta pública se realizará el miércoles que viene, a las 11, en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó.