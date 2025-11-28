Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de noviembre de 2025 LEGISLATURA

Con extraordinarias confirmadas, el Senado aprobó proyectos de menor calibre

En medio de los debates por el endeudamiento, ambas cámaras dieron el visto bueno para que se realicen sesiones extraordinarias a partir de la próxima semana. También aprobaron iniciativas de Susana González y Federico Faggioli

