28 de noviembre de 2025
LEGISLATURA
Con extraordinarias confirmadas, el Senado aprobó proyectos de menor calibre
En medio de los debates por el endeudamiento, ambas cámaras dieron el visto bueno para que se realicen sesiones extraordinarias a partir de la próxima semana. También aprobaron iniciativas de Susana González y Federico Faggioli
Como cada fin de año, hay mucho revuelo en la Legislatura bonaerense. El ejecutivo necesita si o si las leyes económicas y por el momento ganó dos batallas sobre tres posibles. Se aprobó el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva, pero sigue latente el debate por el endeudamiento que es de vital importancia para fortalecer la gestión.
Mientras en Diputados seguía la rosca para conseguir el quorum necesario para debatir el endeudamiento, el Senado bonaerense sesionó igual para tratar una serie de iniciativas menores. También confirmaron el llamado a sesiones extraordinarias para que se debata el proyecto de financiamiento el próximo miércoles 3 de diciembre a partir de las 15 horas.
Durante el mediodía, el cuerpo que conduce Verónica Magario sesionó rápidamente donde se aprobaron dos iniciativas. Se convirtió en ley un proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria, Susana González, para crear megacomplejo educativo, cultural y deportivo en el barrio El Dique de Ensenada.
Según indicó la diputada kicillofista, entre los fundamentos detalló que “el presente proyecto tiene por objeto declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación el inmueble individualizado catastralmente en el artículo primero donde funcionara la antigua ‘Fábrica de Sombreros’ del Dique, con destino a ser cedido a título oneroso y en propiedad a la municipalidad de Ensenada, con cargo a ser destinado por el Ejecutivo comunal a la edificación de una Escuela Secundaria, un Centro Cultural, deportivo, productivo y de esparcimiento en beneficio de los habitantes de la localidad”.
A su vez, también se aprobó una iniciativa presentada por el senador bahiense Federico Faggioli para impulsar un abordaje integral ante la actual situación sanitaria y social sobre el HIV, y avanzar en un marco normativo actualizado que será clave para las personas que padecen la infección.
El proyecto presentado por el senador de Patria Grande en conjunto con distintas organizaciones sociales. La misma llega en un contexto donde el gobierno nacional que conduce Javier Milei realiza un fuerte ajuste en materia sanitaria. Una de las principales aristas de la iniciativa es la formación de un Régimen Provincial de Jubilación Especial para personas con VIH y/o hepatitis B o C.
Luego de varias horas, a partir de las 16 volvió a sesionar el Senado para confirmar el llamado a sesiones extraordinarias en ambas cámaras. El principal proyecto a tratarse en dicho período es el endeudamiento que solicita el poder ejecutivo. La primera está prevista para el próximo miércoles 3 de diciembre a partir de las 15 horas, donde el oficialismo deberá negociar mucho con los sectores opositores para tener el proyecto que tanto desean.