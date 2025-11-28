Fotoperiodismo del bueno: la imagen que causó revuelo en la Legislatura

SE CAYÓ

No hubo quorum para tratar el Endeudamiento y pasa todo a extraordinarias La Legislatura bonaerense transita horas decisivas. Pese al avance logrado con la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, el oficialismo no pudo juntar el número de manos para sesionar y el Financiamiento pasaría para el próximo martes en extraordinarias. Igual panorama se avizora en el Senado.