28 de noviembre de 2025
DISCUSIONES
Fotoperiodismo del bueno: la imagen que causó revuelo en la Legislatura
Mientras se caía la sesión en Diputados para tratar el endeudamiento que pidió Kicillof, un fotógrafo capturó un momento que rápidamente se viralizó por redes sociales.
Los debates en la Legislatura bonaerense siempre fueron intensos. En esta oportunidad, hubo mucha incertidumbre hace varias semanas para saber si se aprobaban las leyes económicas que solicitó el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Por el momento, el oficialismo ganó dos de tres batallas. Entre gallos y medianoche, la Legislatura aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva para el próximo año. Sin embargo, quedó por tratarse una normativa que es fundamental para que el Ejecutivo pueda gestionar el próximo año, el endeudamiento.
El oficialismo no consiguió quorum para tratar el endeudamiento. Se sentaron los diputados del peronismo y un puñado de legisladores dialoguistas. Pero la oposición no bajó a sesionar por falta de acuerdos y el tratamiento fue suspendido.
Como es habitual, los debates son intensos. Sobre todo entre los tres sectores mayoritarios que representan al peronismo. Mientras en los pasillos de la Legislatura continuaba la negociación, un fotógrafo capturó un momento que refleja a la perfección cómo se viven los debates entre los legisladores.
El fotógrafo Ignacio Amiconi, de Agencia AG, capturó un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales: en la foto aparecen el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, y el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli.
En la imagen se lo ve al dirigente de La Cámpora sosteniendo el teléfono celular del presidente de la Cámara de Diputados, mientras mantiene una conversación con el líder del Frente Renovador, Sergio Tomás Massa. Al hacer zoom en la foto, se observa que charlan con el referente para intentar destrabar las tensiones internas para conseguir el endeudamiento.
Al viralizarse la imagen de Amiconi, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, publicó su imagen en su cuenta de X: “Gran foto del momento en que @SergioMassa nos pide que hagamos el esfuerzo de citar a una nueva sesión para presionar a la oposición a definir si nos da o no las herramientas de Gobernabilidad!”.
Pese a esta imagen que se viralizó por redes sociales, no hubo acuerdo con todos los sectores y la sesión para tratar el endeudamiento se cayó. Por el momento no hay confirmaciones sobre cuándo lo tratarán, pero todo indica que será en sesiones extraordinarias que serán convocadas para el próximo martes.