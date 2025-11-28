Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de noviembre de 2025 LO QUE SE VIENE

Los fondos fiduciarios que fueron eliminados con la aprobación del Presupuesto 2026

La ley aprobada en la Legislatura establece la disolución del PROMEI y PROFIDE y determina cómo se ejecutarán las obras en curso, cómo se liquidarán los activos y cómo se transferirán los remanentes al Tesoro bonaerense bajo supervisión estatal.

