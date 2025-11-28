Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de noviembre de 2025 LA PREVIA

LLA se prepara para el recambio con un mensaje interno: orden y disciplina

Legisladores bonaerenses se reunieron y anticiparon el retiro en Mar del Plata, donde Pareja impulsará una estrategia unificada luego de cuestionar la toma de deuda provincial.

