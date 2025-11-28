28 de noviembre de 2025
LA PREVIA
LLA se prepara para el recambio con un mensaje interno: orden y disciplina
Legisladores bonaerenses se reunieron y anticiparon el retiro en Mar del Plata, donde Pareja impulsará una estrategia unificada luego de cuestionar la toma de deuda provincial.
La Libertad Avanza (LLA) acelera su armado político en la provincia de Buenos Aires en la previa al recambio legislativo del 10 de diciembre. En las últimas horas, el bloque bonaerense reunió a sus diputados entrantes y salientes para ordenar la transición y consolidar una agenda común. El encuentro sirvió para mostrar unidad interna y reforzar el objetivo que la dirigencia libertaria repite como consigna: llegar a 2027 con un candidato competitivo para gobernar la provincia.
Durante la reunión, referentes como Sebastián Pascual destacaron la cohesión del espacio y el rumbo político que sigue el oficialismo nacional. “Los bonaerenses merecemos vivir mejor; ese camino se construye con las ideas de la libertad y siguiendo el rumbo que marca nuestro presidente Javier Milei. Desde el lugar que me toque estar, seguiré aportando para construir una PBA liberal”, sostuvo, en un mensaje que fue leído como una señal hacia la nueva camada legislativa.
En paralelo, LLA prepara su cumbre provincial para este domingo en Mar del Plata, un encuentro clave que funcionará como un retiro estratégico para ordenar la estructura partidaria. El evento, que se realizará en un hotel de la ciudad balnearia, será encabezado por Karina Milei, el presidente partidario bonaerense y futuro diputado nacional Sebastián Pareja, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según fuentes del espacio, el objetivo es fijar reglas claras de funcionamiento interno y remarcar que, a partir del 10 de diciembre, no habrá margen para indisciplinas.
La cumbre también buscará cerrar las tensiones abiertas entre los sectores alineados con el “karinismo” y las Fuerzas del Cielo, que responden a Santiago Caputo y tienen en Agustín Romo a su principal figura en la Legislatura bonaerense. Allí se discutirán cargos sensibles, como la presidencia del bloque violeta, la vicepresidencia primera de la Cámara y la distribución de las comisiones clave. “No habrá exclusiones ni revanchas. Es un pedido de Javier y Karina”, afirmaron desde la organización.
En ese contexto, Pareja volvió a marcar posicionamiento político al cuestionar con dureza el proyecto del gobernador Axel Kicillof para tomar deuda por 3685 millones de dólares. Tras recibir su diploma como diputado nacional electo, calificó la iniciativa como “una barbaridad” y criticó que se discuta “entre gallos y medianoche y de espaldas a la sociedad”. También reclamó “un salto de calidad” en el sistema político y cuestionó que legisladores que están por terminar su mandato decidan un endeudamiento que condicionará a la provincia en los próximos años.
“Tenemos que cambiar el sistema, ser responsables y dar la cara”, insistió el dirigente libertario, quien aseguró que cada paso hacia su asunción reafirma su compromiso con la agenda que impulsa el oficialismo nacional. Mientras LLA ajusta su maquinaria interna y se prepara para desembarcar en la Legislatura con un bloque ampliado, la conducción busca enviar un mensaje claro: orden, disciplina y una estrategia unificada serán las claves de la próxima etapa.