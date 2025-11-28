Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de noviembre de 2025 TABLERO ABIERTO

Todo puede caerse: tensión extrema antes de la votación clave por el endeudamiento

La Legislatura bonaerense transita horas decisivas. Pese al avance logrado con la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, el oficialismo llega al tramo final con su pieza clave todavía en el aire: la autorización para tomar deuda por más de USD 3 mil millones.

Compartir