Cariló, en modo enclave: proyecto para cortar el paso desde Villa Gesell

Un plan propone limitar ingresos, instalar cámaras y escáneres de documentos y reforzar patrullajes. Críticas por la posible privatización de hecho del espacio público.

