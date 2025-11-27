Apps
Este 28 de noviembre, cada Big Mac que compres puede cambiar una historia: llega el Gran Día solidario de McDonald´s

Lo recaudado en los locales de Argentina será donado a la Fundación Cimientos y a la Casa Ronald McDonald´s para acompañar la educación de jóvenes, brindar alojamiento y contención a familias con niños en tratamientos prolongados

Compartir

El 28 de noviembre se realizará una nueva edición del Gran Día, la tradicional iniciativa solidaria de McDonald’s que destina la recaudación de las ventas del Big Mac a causas sociales. En esta oportunidad, los fondos serán para Fundación Cimientos que acompaña a jóvenes para que terminen la escuela secundaria y para la Casa Ronald McDonald Argentina que, desde hace más de treinta años, brinda alojamiento y contención a familias con niños en tratamientos médicos prolongados.

En una entrevista con Desconfiados, la directora ejecutiva de la Casa Ronald McDonald Argentina,  Julieta Cortijo, , expresó: “Es una jornada solidaria que McDonald’s organiza todos los años donde todo lo recaudado a partir de la venta del Big Mac es donado a la Casa Ronald . Este año también a Fundación Cimientos. Para nosotros, es un privilegio y un orgullo poder formar parte, porque ver que 229 locales de McDonald’s de todo el país se ponen la camiseta, es realmente muy lindo”.

Además, Cortijo recordó que la organización lleva más de tres décadas en el país con el propósito de “garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo”. A través de sus once programas y sus cinco Casas Ronald (en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca), reciben a familias que deben trasladarse desde muy lejos para realizar tratamientos de alta complejidad. “Cuando una familia llega a la Casa Ronald se abren las puertas y también la posibilidad de acompañar, contener y abrazar a esa familia en un momento muy difícil. Buscamos que la estadía sea lo más linda posible y nos convertimos en ese hogar lejos del hogar”.

Durante la jornada del 28 de noviembre, los locales McDonald’s del el país contarán con voluntarios y actividades especiales para visibilizar ambas causas. La invitación es simple: comprar un Big Mac ese día es ayudar directamente a que más chicos terminen la escuela y a que más familias tengan un lugar donde quedarse cerca del hospital mientras sus hijos se curan.

