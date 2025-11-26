Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2025 TRAS LA ROSCA

Los diputados aprobaron el Presupuesto y la Ley Fiscal; ahora van al Senado

Finalmente arrancó la sesión para tratar el paquete de leyes enviado por Kicillof, menos el endeudamiento, que sigue causando divisiones. El Senado también aprobaría hoy las iniciativas en carpeta.

