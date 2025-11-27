Volver | La Tecla Nacionales 27 de noviembre de 2025 REVISTA QUé

CABA: otra Legislatura que pelea entre rosca e internas su presupuesto para 2026

En medio de un tironeo feroz entre el PRO y La Libertad Avanza, la aprobación del Presupuesto 2026 quedó en punto muerto: la sesión pende de un hilo, los libertarios exigen una baja impositiva más profunda y Jorge Macri negocia contrarreloj para no llegar debilitado al recambio legislativo del 10 de diciembre.

