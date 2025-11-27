El Presupuesto encendió las redes: cruces, festejos y pases de factura tras la maratónica sesión
La votación del Presupuesto desató una lluvia de apoyos, críticas y chicanas en X, con legisladores de todos los espacios marcando posiciones.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó anoche, tras largas horas de negociaciones, los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal enviados por el gobernador Axel Kicillof. La sesión, que arrancó con casi nueve horas de retraso, terminó con la sanción de ambas leyes en ambas cámaras, aunque la autorización para endeudarse —por 3.685 millones de dólares— fue postergada al viernes por el fuerte debate que generó.
Tras la votación, el presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Pablo De Jesús, defendió las reformas introducidas: destacó la creación de un fondo para municipios ligado al endeudamiento, la condonación de deudas comunales contraídas durante la pandemia, reducciones de alícuotas para ciertos rubros productivos, y aseguró que el grueso de los contribuyentes pagará menos impuestos que este año.
Sin embargo, desde la oposición surgieron duras críticas. La diputada Laura Cano Kelly, del bloque de la izquierda, cuestionó el procedimiento al reclamar que las leyes se aprobaron sin un debate profundo, y acusó al paquete de ser “el más regresivo” desde el inicio de la gestión de Kicillof —asegurando que no resolverá la situación de las familias trabajadoras.
Para el bloque del PRO, en cambio, el Presupuesto profundiza lo que consideran una “discriminación” hacia municipios gobernados por la oposición. Su titular, Matías Ranzini, argumentó que los distritos opositores son los grandes “olvidados” del plan —denunciando desigualdad en obra pública y cuestionando el uso de recursos como si fuera un “cheque en blanco” para la gestión.
La aprobación en las dos cámaras cierra por ahora la discusión sobre las cuentas para 2026, aunque la pulseada decisiva se traslada al viernes, cuando se prevé la discusión de la autorización de endeudamiento en el recinto.
Se aprobaron en la Legislatura el Presupuesto y la Ley Fiscal para 2026. Un paso adelante, pero falta.
Falta aún que se autorice el acceso al crédito a la PBA. Urge completar esa respuesta institucional con la sanción de la ley que autorice acceder al financiamiento al Estado… pic.twitter.com/4Wzg1JJvTu
El presupuesto con déficit y aumento de impuestos se lo votó el kirchnerismo y la UCR a Kicillof. Anoten compatriotas. Son la 1 de la mañana y siguen hablando al pedo, todo inviable. pic.twitter.com/8Dx9PUJKYO
🏛 Séptima sesión ordinaria del 153° Período Legislativo en la Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires. Un sesión donde trataremos el Presupuesto 2026 presentado por Kicillof, y que desde el Bloque de LLA no aprobaremos. pic.twitter.com/rG02WKuJrj
🏛️• En la sesión de hoy del Senado de la Provincia de Buenos Aires, tratamos una agenda legislativa importante para el funcionamiento de nuestra Provincia, que incluyó el Presupuesto 2026, y la Ley Fiscal Impositiva.
Bloque PRO en el @Senado_BA: presentes y firmes. Rechazamos Presupuesto y Fiscal Impositiva 2026. Votamos NO al aumento brutal del impuesto inmobiliario rural de Kicillof. No vamos a ser cómplices de un modelo que castiga al que produce y asfixia al interior productivo. pic.twitter.com/iiCxC7MRWB
El Presupuesto de Kicillof es más déficit, más impuestos y un tremendo golpe al crédito privado (y por ende al que quiere invertir). Otra vez le meten la mano en el bolsillo a los bonaerenses para sostener su fiesta
Esta noche dimos un paso importante en la Legislatura bonaerense: aprobamos la Ley Impositiva Fiscal y el Presupuesto 2026, que le dan al Gobernador las herramientas necesarias para cuidar a nuestra Provincia en un contexto muy difícil.
🏛️ En la séptima sesión ordinaria de la @HCDiputadosBA se aprobaron la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, instrumentos esenciales para asegurar la planificación y el sostenimiento de las políticas públicas de la Provincia.
Acompañamos con voto positivo el Presupuesto 2026 porque es una herramienta clave para la gestión y para dar previsibilidad al funcionamiento del Estado bonaerense. Valoramos las partidas destinadas a producción, educación, salud, seguridad e infraestructura.
🏛️ En la séptima sesión de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobamos la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, herramientas fundamentales para garantizar la planificación y el sostenimiento de las políticas públicas en nuestra Provincia.… pic.twitter.com/0Ricfvyat6
🏛️ En la séptima sesión ordinaria de @HCDiputadosBA, avanzamos con la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley Fiscal Impositiva, dos herramientas fundamentales para garantizar la planificación, el funcionamiento y la continuidad de las políticas públicas en la Provincia.… pic.twitter.com/3wAi3A9ags