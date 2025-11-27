Apps
Jueves, 27 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
27 de noviembre de 2025
INTERNET

El Presupuesto encendió las redes: cruces, festejos y pases de factura tras la maratónica sesión

La votación del Presupuesto desató una lluvia de apoyos, críticas y chicanas en X, con legisladores de todos los espacios marcando posiciones.

El Presupuesto encendió las redes: cruces, festejos y pases de factura tras la maratónica sesión
Compartir

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó anoche, tras largas horas de negociaciones, los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal enviados por el gobernador Axel Kicillof. La sesión, que arrancó con casi nueve horas de retraso, terminó con la sanción de ambas leyes en ambas cámaras, aunque la autorización para endeudarse —por 3.685 millones de dólares— fue postergada al viernes por el fuerte debate que generó. 

Tras la votación, el presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Pablo De Jesús, defendió las reformas introducidas: destacó la creación de un fondo para municipios ligado al endeudamiento, la condonación de deudas comunales contraídas durante la pandemia, reducciones de alícuotas para ciertos rubros productivos, y aseguró que el grueso de los contribuyentes pagará menos impuestos que este año.

Sin embargo, desde la oposición surgieron duras críticas. La diputada Laura Cano Kelly, del bloque de la izquierda, cuestionó el procedimiento al reclamar que las leyes se aprobaron sin un debate profundo, y acusó al paquete de ser “el más regresivo” desde el inicio de la gestión de Kicillof —asegurando que no resolverá la situación de las familias trabajadoras. 

Para el bloque del PRO, en cambio, el Presupuesto profundiza lo que consideran una “discriminación” hacia municipios gobernados por la oposición. Su titular, Matías Ranzini, argumentó que los distritos opositores son los grandes “olvidados” del plan —denunciando desigualdad en obra pública y cuestionando el uso de recursos como si fuera un “cheque en blanco” para la gestión. 

La aprobación en las dos cámaras cierra por ahora la discusión sobre las cuentas para 2026, aunque la pulseada decisiva se traslada al viernes, cuando se prevé la discusión de la autorización de endeudamiento en el recinto. 
 
 



 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

SIN PAZ NI PLATA

¿Hay dos sin tres?: Kicillof y un intento fallido que lo pone contra las cuerdas

El Gobernador solamente obtuvo la sanción de las leyes del Presupuesto y Fiscal Impositiva, pero se dilata la definición sobre el endeudamiento. Las diferencias que no permitieron el consenso para obtener recursos y las advertencias que salen desde el Poder Ejecutivo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Amplían el directorio del Banco Provincia para cerrar los acuerdos por el presupuesto

Los toxi, las internas opositoras y el paquete de Axel Kicillof en la nebulosa

La Legislatura pateó el endeudamiento para el viernes

Gigante de los electrodomésticos cierra su planta y deja 300 trabajadores en la calle

La Legislatura aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal; sigue la puja por el endeudamiento

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET