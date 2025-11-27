Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2025 TABLERO ABIERTO

Presupuesto sí, Endeudamiento no: por qué Kicillof enfrenta su noche más incierta

La Legislatura bonaerense volvió a convertirse en un terreno movedizo para el gobierno de Axel Kicillof. El impasse en la discusión por el endeudamiento expuso fisuras, desconfianzas y reclamos cruzados que dejaron al Ejecutivo frente a un horizonte incierto, pendiente de definiciones que podrían estirarse hasta el viernes.

Compartir