La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2025

El Senado dio el sí y nace un organismo anhelado por Kicillof: el INCAA bonaerense

El senado aprobó el "INCAA bonaerense", de esta manera nace un nuevo organismo provincial. Estará compuesto por un Consejo y busca financiar proyectos vinculados a la producción audiovisual y el cine.

