Apps
Jueves, 27 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
27 de noviembre de 2025
NUEVO ENTE

El Senado dio el sí y nace un organismo anhelado por Kicillof: el INCAA bonaerense

El senado aprobó el "INCAA bonaerense", de esta manera nace un nuevo organismo provincial. Estará compuesto por un Consejo y busca financiar proyectos vinculados a la producción audiovisual y el cine.

El Senado dio el sí y nace un organismo anhelado por Kicillof: el INCAA bonaerense
Compartir

Durante la sesión, se aprobó, además, un proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, iniciativa impulsada por el Ejecutivo bonaerense.

El marco jurídico impulsado por el peronismo incluye la creación de un Consejo Provincial Regional, que estará bajo la órbita del Instituto Cultural bonaerense, que encabeza Florencia Saintout. Es una suerte de “INCAA bonaerense”, con una estructura parecida al de su homólogo nacional y de otras instituciones públicas que ya existen en muchas provincias, aunque en caracter de asesor.

En este contexto, la propuesta declara a la actividad audiovisual como una actividad productiva de transformación, de interés público y cultural, con valor estratégico para el desarrollo provincial. 

Además, busca fomentar la creación, producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales bonaerenses, garantizando tanto el acceso a la cultura como el crecimiento económico de la Provincia.

Las sillas del organismo se repartirán de la siguiente manera: 1) por el gobierno bonaerense, 6) representantes de la actividad audiovisual según región, (2) representantes de los sindicatos y asociaciones gremiales del sector, (2) miembros de las asociaciones de directores y productores; (2) integrantes de las asociaciones de gestión de derechos de autor, (2) miembros de las universidades nacionales o públicas provinciales.

Todos estos miembros deberán estar radicados en domicilio bonaerense. En una negociación con el radicalismo, se definió que las funciones sean a título honorario y que el cargo se extenderá por un período de dos años.

La iniciativa define a la industria audiovisual con carácter de interés público, “valor estratégico” y “patrimonio invaluable”. El texto propone “estimular, fomentar, promover y proteger la creación, producción, distribución y exhibición nacional e internacional de contenidos audiovisuales bonaerenses, en su cadena de valor” y sus distintas dimensiones, e incorpora un esquema de fomento a nivel local para atraer inversiones.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

SIN PAZ NI PLATA

¿Hay dos sin tres?: Kicillof y un intento fallido que lo pone contra las cuerdas

El Gobernador solamente obtuvo la sanción de las leyes del Presupuesto y Fiscal Impositiva, pero se dilata la definición sobre el endeudamiento. Las diferencias que no permitieron el consenso para obtener recursos y las advertencias que salen desde el Poder Ejecutivo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Amplían el directorio del Banco Provincia para cerrar los acuerdos por el presupuesto

Los toxi, las internas opositoras y el paquete de Axel Kicillof en la nebulosa

La Legislatura pateó el endeudamiento para el viernes

Gigante de los electrodomésticos cierra su planta y deja 300 trabajadores en la calle

La Legislatura aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal; sigue la puja por el endeudamiento

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET