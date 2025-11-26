26 de noviembre de 2025
APROBADA
Flavia Terigi es la nueva titular de Educación de la provincia de Buenos Aires
La académica quedó oficializada en el cargo con la aprobación de su pliego en el Senado provincial.
La académica Flavia Terigi, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), ya es la nueva titular del área de Educación del gobierno bonaerense: el Senado aprobó el pliego enviado por el Ejecutivo para su designación.
Propuesta por el gobernador Axel Kicillof, con la aprobación de su pliego por parte de la Cámara alta, Terigi quedó en condiciones de asumir la conducción de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), equivalente a un Ministerio de Educación.
De esta manera, reemplazará a Alberto Sileoni, quien renunció como titular de la DGCE luego de casi seis años en el cargo.
El nombre de Terigi venía sonando desde hacía un año para reemplazar a Sileoni cuando decidiera dejar la DGCE. El recambio se produce a días de que cambie la composición de la Legislatura.
Terigi tiene 62 años y es rectora de la UNGS desde 2022. Es doctora en psicología y tiene un máster en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Además de su trabajo docente y académico, ya se desempeñó en la función pública como subsecretaria de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), durante el gobierno de Aníbal Ibarra.