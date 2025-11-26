Volver | La Tecla Municipios 26 de noviembre de 2025 ACUERDO

Bahía Blanca: Susbielles logró apoyo de empresas privadas para financiar obras clave

El intendente anunció la firma de un acuerdo para costear 13 obras hidráulicas que apuntarán a mitigar eventos climáticos como el que provocó la gran inundación de marzo.

