26 de noviembre de 2025
ACUERDO
Bahía Blanca: Susbielles logró apoyo de empresas privadas para financiar obras clave
El intendente anunció la firma de un acuerdo para costear 13 obras hidráulicas que apuntarán a mitigar eventos climáticos como el que provocó la gran inundación de marzo.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció esta mañana que llegó a un acuerdo con empresas privadas para financiar 13 de las obras hidráulicas cruciales para brindar seguridad ante contingencias climáticas que afecten al distrito, como el temporal que provocó la gran inundación el 7 de marzo de este año.
En una conferencia de prensa que brindó junto al vicepresidente primero de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Damiani, y al titular de la Cámara de Permisionarios, Gustavo Lucero, además de representantes de empresas químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras de la ciudad, el alcalde bahiense explicó que “las empresas químicas, petroquímicas y petroleras efectuarán un aporte extraordinario y por única vez, equivalente al monto de la sobretasa que ya pagan, destinado a estas obras en los ejercicios 2026 y 2027”.
“Yo lo he expresado en reiteradas oportunidades: no tengo ninguna duda de que la fortaleza de la ciudad es su gente. Tenemos vecinos que son resilientes, trabajadores, emprendedores, solidarios. Y esos valores de nuestra ciudadanía se representan también en instituciones firmes, de prestigio, que creo que en esta hora tan difícil estuvieron a la altura de las circunstancias para poder arribar a este acuerdo”, dijo Susbielles.
El mandatario detalló que “desde el Poder Ejecutivo se ha planteado la necesidad de poder abordar 13 obras hidráulicas muy importantes en la ciudad de Bahía Blanca, que tienen que ver con generar condiciones de seguridad para muchos vecinos ante cualquier contingencia climática”.
“Es un fondo específico que va a destinarse específicamente a estas obras en los ejercicios 2026 y 2027. Es un aporte extraordinario y por única vez por las contingencias excepcionales que vive la ciudad, y va a ser por idéntico monto a la sobretasa que las empresas químicas, petroquímicas y petroleras abonan en la actualidad, a lo que se suman 3000 millones anuales adicionales de las firmas cerealeras”, explicó el jefe comunal.
“Estamos atravesando aún el dolor que una catástrofe provoca en una comunidad. Estoy convencido que hoy es un día importante. Los bahienses, sus empresas unidas apuestan al futuro”, manifestó Susbielles.
“Bahía Blanca es el corazón productivo, químico y petroquímico de la Argentina, uno de los principales de América. Y es el séptimo complejo agroexportador del mundo. Y al igual que la ciudad, necesita y quiere crecer el sector. Es por eso que hoy reafirmamos el rol de las empresas como aliadas estratégicas en el renacer de Bahía Blanca”, puntualizó el intendente.
Damiani, por su parte, expresó: “Para nosotros es muy importante este acto porque, como ratificamos desde el primer comunicado que hicimos, nosotros apostamos al diálogo. Las empresas están totalmente integradas a la comunidad y asumen un rol muy importante en la vida diaria, no solamente generando puestos de trabajo, sino también colaborando en obras de infraestructura, en colegios, hospitales y demás. Y quiero agradecer muchísimo a Federico Susbielles que nos dio el espacio para poder discutir esto y llegar a un acuerdo que sea positivo para todos”.
En tanto, Lucero destacó el “permanente diálogo como factor de éxito” y “el rol de las cámaras empresarias como interlocutores”.