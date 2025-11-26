Volver | La Tecla Municipios 26 de noviembre de 2025 PILAR

Gigante de los electrodomésticos cierra su planta y deja 300 trabajadores en la calle

La firma Whirpool comunicó a sus ahora exempleados que dejará de operar de manera inmediata, debido a la caída de ventas y la apertura de importaciones. Si bien la empresa dejará de fabricar en la Argentina, mantendrá de momento sus actividades de importación, comercialización y distribución.

