Polos opuestos: una encuesta nacional muestra al Presidente en la cima y a Karina en su peor momento

Una nueva encuesta nacional dejó un sabor agridulce para los hermanos Milei. El estudio, que evaluó la imagen de 12 funcionarios libertarios, ubicó a Javier y a Karina en extremos opuestos: el Presidente se consolidó como el dirigente con mejor valoración del espacio, mientras que la secretaria general de la Presidencia mostró la peor combinación entre apoyos y rechazos.

