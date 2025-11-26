Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2025 PROTESTA

Docentes marchan a la Legislatura para rechazar el “presupuesto de ajuste” y exigir aumento salarial

Desde Suteba Multicolor convocan a movilizar este miércoles en las puertas del parlamento bonaerense con el objetivo de rechazar las leyes que envió Axel Kicillof. Además, indicaron que el Ejecutivo envió “una solicitud de endeudamiento descomunal para seguir pagando deuda”.

