Los nuevos diputados jurarán el 4 de diciembre

Martes, 25 noviembre 2025
Legislativo
25 de noviembre de 2025
RECAMBIO

La Cámara baja bonaerense sesionará el jueves de la semana próxima para despedir a los legisladores salientes y concretar la jura de los que fueron elegidos en septiembre.

Los nuevos diputados de la provincia de Buenos Aires jurarán en sus cargos dentro de nueve días, es decir, el jueves 4 de diciembre.

Ese día, la Cámara baja de la Legislatura bonaerense realizará una sesión en la que serán despedidos los diputados que terminan su mandato, y también aprobar algunos proyectos que quedaron pendientes.

Luego, por la tarde, tendrá lugar la sesión preparatoria, en la que tendrá lugar la jura de los nuevos diputados provinciales.

Ese día, por lo tanto, marcará el recambio legislativo y entrará en vigencia el nuevo panorama abierto por las elecciones realizadas el 7 de septiembre, en forma desdoblada de los comicios nacionales.

El gobierno de Axel Kicillof mantendrá la mayoría en la Legislatura, pero La Libertad Avanza (LLA) se posicionará como segunda fuerza en ambas cámaras.
 

