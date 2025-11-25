Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2025 ARENA LIBRE DE COLILLAS

Arrancan las multas en las playas marplatenses: fumar fuera de las áreas permitidas tendrá castigo

Desde diciembre, quienes fumen fuera de los sectores habilitados en balnearios y concesiones enfrentarán multas. Con montos que van de $50.899 a $508.992, el Municipio inicia la etapa más estricta del plan de playas libres de humo.

