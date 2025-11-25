Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2025 QUÉ DICE LA LEY

“Renuncia o destitución”: ¿puede un intendente pedir licencia para asumir otro cargo?

El reciente movimiento político de dos intendentes bonaerenses, Pablo Petrecca de Junín y Guillermo Montenegro de General Pueyrredón, instaló nuevamente un debate recurrente en la Provincia: ¿puede un jefe comunal pedir licencia para asumir otro cargo electivo sin renunciar a la intendencia?

Compartir