Habló la oficial suspendida por grabar contenido erótico: “El sueldo no alcanza, y busqué una salida rápida”
La mujer admitió su acciones y fue suspendida de la institución policial para la que prestaba sus servicios
La oficial de la Policía de la Ciudad (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que fue acusada de grabar videos íntimos exhibiendo su uniforme brindó explicaciones al respecto luego de ser suspendida.
Las imágenes y las grabaciones se viralizaron a través de la plataforma erótica Only fans pero también en un instagram llamado ItsoficialNicole.
Ahora, la mujer que se hace llamar Nicole V brindó una entrevista a un medio de alcance nacional y aseguró que la idea de estas producciones caseras surgió como una alternativa económica. Vale mencionar que estaba con un impasse laboral debido a un tratamiento: Así fue que declaró: “Estaba cursando una licencia médica por tratamiento prolongado por una intoxicación que tuve a causa de violencia de género por mi expareja. Esto pasó en junio. Con esta licencia en la Policía de la Ciudad, nos brindan la posibilidad de cobrar menos de la mitad del sueldo. Yo soy madre de una nena, ayudo a mi familia y me vi casi obligada a buscar otra salida laboral. El sueldo no alcanza, y busqué una salida rápida. Sinceramente, lo más rápido que se me ocurrió en la desesperación fue esto. Estuve con tratamiento neurológico por epilepsia y, de hecho, aún sigo”.
Luego afirmó que la intoxicación tuvo su origen mientras terminaba su matrimonio. Fue a la casa que compartían a buscar las pertenencias, tomó una botella de agua que contenía droga y debió ser hospitalizada: “Estuve internada, me dieron tres paros cardíacos. Está todo en mi historia clínica. Hoy me encuentro mucho mejor”.
Asustada y arrepentida, la mujer pidió disculpas y dijo que no quería manchar la imagen de las fuerzas. Por ahora, tiene un sumario y está sujeta a disponibilidad. Al respecto, sigue: “Siempre cumplí mi función, nunca tuve una queja. Pasó recién con esto, que no pensé que iba a llegar a tanto. Yo no buscaba esto”.
En otra ocasión, la mujer dijo cobraba seis millones de pesos por los videos íntimos mientras que como oficial no llegaba a 600000.
Nicole llevaba más de tres años trabajando como oficial y sus superiores consideraron que su conducta afectaba "el prestigio de la institución".