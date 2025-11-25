Volver | La Tecla Nacionales 25 de noviembre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

marielabranda

El adiós a las retenciones del petróleo convencional: alcances e impacto del acuerdo

La eliminación, implica una mejora sustancial en la competitividad de las operadoras y mayores ingresos provinciales. Todos deberán cumplir una serie de requisitos. Qué pidió Nación a cambio

Compartir