Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2025 DISCUSIóN CALIENTE

Día clave y mucha rosca para tener el visto bueno a las cuentas bonaerenses

La Legislatura enfrenta una jornada de negociaciones intensas para definir el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y el endeudamiento que pide el gobierno de Axel Kicillof.

Compartir