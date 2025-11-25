Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2025 90 DIAS DE ACAMPE

Cordero cedió y convocó a una audiencia por los despidos en Cerámicas ILVA

La audiencia será este martes y será el primer cara a cara en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Allí la Federación de Ceramistas buscará encaminar una instancia de negociación que pueda solucionar el conflicto por los 300 despedidos en Cerámicas ILVA. La CGT busca una negociación adicional para tratar de acelerar la resolución.

